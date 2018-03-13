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| | Собчак не подтвердила сведения о том, что Путин её крестный отец

Собчак не подтвердила сведения о том, что Путин её крестный отец

Сегодня, 11:50
Одна из телеведущих проекта «Дом-2» Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, поведала, что все возникающие предположения о том, что российских президент Владимир Путин является её крёстным отцом, являются неправдой и обычными домыслами.

Собчак не подтвердила сведения о том, что Путин её крестный отец

 

Ксения Собчак побывала в гостях радиостанции «Эхо Москвы», рассказав всем слушателям о том, что крещение не имело для неё особого значения, так как происходило оно, когда ей было уже 12 лет, а она не являлась особо религиозным ребёнком. По словам телеведущей, мать уговорила её поприсутствовать в церкви в течение нескольких часов за вознаграждение в виде нескольких жвачек.

Также прославленная российская телеведущая опровергла любые предположения о том, что Владимира Путина некоторые считают её крёстным отцом. Собчак также заметила, что крёстным отцом для неё стал другой человек, хотя сам Владимир Путин и пребывал рядом с ней в момент обряда её крещения. Собчак заявила, что в данный момент она не состоит ни в каких личностных отношениях с президентом.
Александр Вест
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