Представители российского посольства в США заявили о том, что все обвинения, выдвигаемые американским и британским правительством относительно «дела Скрипаля», являются фейковыми.

Александр Вест

В российском дипломатическом представительстве заявили о том, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Сергея Скрипаля, который являлся бывшим полковником Главного разведывательного управления. По словам российских дипломатов, подобные обвинения являются примером выдуманных новостей, так как кроме голословных утверждений американские и британские власти не удосужились предоставить какие-либо доказательства в поддержку их слов.Напомним, именно Рекс Тиллерсон, занимающий должность государственного секретаря США, связал российскую сторону с трагическими событиями, произошедшими в Великобритании. Также без предоставления каких-либо доказательств британский премьер Тереза Мэй упомянула следы российского вмешательства в «деле Скрипаля».