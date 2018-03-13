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| | Обвинения по «делу Скрипаля» назвали фейковыми в посольстве РФ в США

Обвинения по «делу Скрипаля» назвали фейковыми в посольстве РФ в США

Сегодня, 09:49
Представители российского посольства в США заявили о том, что все обвинения, выдвигаемые американским и британским правительством относительно «дела Скрипаля», являются фейковыми.

Обвинения по «делу Скрипаля» назвали фейковыми в посольстве РФ в США

 

В российском дипломатическом представительстве заявили о том, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Сергея Скрипаля, который являлся бывшим полковником Главного разведывательного управления. По словам российских дипломатов, подобные обвинения являются примером выдуманных новостей, так как кроме голословных утверждений американские и британские власти не удосужились предоставить какие-либо доказательства в поддержку их слов.

Напомним, именно Рекс Тиллерсон, занимающий должность государственного секретаря США, связал российскую сторону с трагическими событиями, произошедшими в Великобритании. Также без предоставления каких-либо доказательств британский премьер Тереза Мэй упомянула следы российского вмешательства в «деле Скрипаля».
Александр Вест
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