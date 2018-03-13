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Над российским посольством в США кружил вертолёт

Сегодня, 09:13
В Twitter-аккаунте российской дипломатической миссии была обнародована информация о вертолёте, который ночью кружил над посольством РФ в США. Российские дипломаты предположили, что причиной появления воздушного судна мог стать очередной сбой.

Над российским посольством в США кружил вертолёт

 

В сети микроблогов Twitter на странице российской дипломатической миссии были загружены снимки таинственного вертолёта, который появился над посольством России в ночь на 13 марта. Российские дипломаты выразили своё недоумение в связи с появлением воздушного судна над зданием представительства РФ, заметив, что вертолёт мог появиться там в связи с каким-то сбоем в навигационных системах воздушного судна. Также дипломаты заявили, что таким образом американцы могли выискивать очередные доказательства вмешательства российской стороны в выборы президента США.

Над российским посольством в США кружил вертолёт

 

На опубликованных снимках заметно, как с вертолёта намеренно освещали одно из зданий российского посольства с помощью мощного луча прожектора.
Александр Вест
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