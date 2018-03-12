Боец АТО обнародовал видео, где он плюнул в лицо телеведущему Шейнину

Экс-боец ВСУ Валерий Ананьев обнародовал видео, где он начал выяснять отношения с российским телевизионным ведущим Артемом Шейниным. Конфликт произошел девятого марта в итальянской Вероне.

Домбровский Сергей

Ананьев обещал уничтожить «это существо». По словам участника АТО, журналист разжигает межнациональную рознь, перекручивает информацию, заморачивает голову молодежи и зрелым людям, не очень хорошо ориентирующимся в политической ситуации. Шейнин не стал отвечать на выпады военного. Ананьев обещал убить ведущего, если их пути пересекутся в безлюдном месте. Шейнин заявил, что он верит во все слова, которые говорит, поэтому ему не стыдно перед гражданами.Ранее ведущий слышал об Ананьеве и считал его честным человеком. По мнению журналиста, солдат имеет базовые моральные принципы, его нельзя назвать подонком, готовым крушить все вокруг, доказывая свою точку зрения. Причиной столь агрессивного поведения Ананьева является украинская пропаганда. Участника АТО сбили с толку, и он нуждается в помощи. По словам Шейнина, экс-боец ВСУ хорошо продумал свои действия. Он долго наблюдал за ведущим, а потом подошел к нему с претензиями. На эмоциях так не поступают.