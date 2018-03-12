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| | За 3 года Украина оштрафовала авиакомпании РФ свыше чем на $200 млн

За 3 года Украина оштрафовала авиакомпании РФ свыше чем на $200 млн

Вчера, 22:17
Украинская Госавиаслужба недовольна тем, что российские самолеты нарушают воздушное пространство страны, поэтому в течение 3-х лет закидывают штрафами авиакомпании РФ.

За 3 года Украина оштрафовала авиакомпании РФ свыше чем на $200 млн

 

Известно, что с 2015 года Государственная авиационная служба Украины обложила штрафами свыше 40 авиакомпаний России. Украина за все время заработала на недоброжелательных самолетах 5,44 миллиардов гривен (около 209,6 миллиардов долларов).

Госавиаслужба сообщает, что компании-нарушители за каждое нежелательное пересечение границы будут оштрафованы на сумму 136 тысячи гривен (свыше 5,2 тысяч долларов).

По подсчетам ведомства, российские авиакомпании одержали около несколько тысяч штрафов. Чтобы полетные компании России выплатили суммы за свои нарушения, Государственная авиационная служба Украины обратилась за помощью в местные суды.
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