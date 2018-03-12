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| | Порошенко начал предвыборный шантаж Запада

Порошенко начал предвыборный шантаж Запада

Вчера, 21:54
Нынешний президент Украины шантажирует Запад угрозой коллапса страны. Пётр Порошенко уверен, что он должен остаться на следующий срок президентства.

Порошенко начал предвыборный шантаж Запада

 

В том, что президент Украины готовится остаться на следующий срок и для этого воздействует давлением на Запад, уверен киевский политолог Андрей Головачёв. Эксперт уверяет, что на власти Киева готовятся новые заговоры, которые в скором будущем «раскроются».

Одним из заговоров, как считает Головачёв, стало взятие под стражу Владимира Рубана – руководителя Центра освобождения заложников. Будто бы он готов был уничтожить военно-политическое руководство Украины.

Президент своими действами пытается накалить обстановку в Незалежной до уровня истерии, чтобы любые политические изменения в Украине были неприемлемы для Запада. Ситуация с Рубаном тому подтверждение, считает политолог. Эта весна должна раскрыть все замыслы украинского главы.
Дарья Дмитриева
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