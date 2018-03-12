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| | Таллин обвинил российский Ил-76 в нарушении воздушной границы

Таллин обвинил российский Ил-76 в нарушении воздушной границы

Сегодня, 20:32
Эстонские политики в Таллине устроили настоящий скандал, обвиняя российский самолет Ил-76 в нарушении воздушной границы. Посла РФ вызвали в здание Министерства иностранных дел и вручили ему ноту недоверия.

Таллин обвинил российский Ил-76 в нарушении воздушной границы

 

По словам государственных деятелей Эстонии, сигнал о нарушении воздушной границы самолетом Ил-76 в час дня 12 марта поступил от сотрудников пресс-службы Генерального штаба страны. Представители министерства обороны России говорят, что никаких запретных действий летательный аппарат не совершал, а с помощью распространения подобных слухов заинтересованные лица пытаются дестабилизировать обстановку.

Прибалтийские республики и без того постоянно говорят о российской «агрессии» и просят Запад предотвратить нападение, которое тщательно подготавливают в Москве. Ил-76 посетил Калининградскую область. Во время полета пилоты связывались с диспетчерами из Эстонии и те не предъявляли претензий. Таллин не согласен с такой трактовкой события, там объясняют инцидент по-своему.
Домбровский Сергей
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