Киев в ступоре: В скором времени Украина окажется без российского газа

Государство Петра Порошенко скоро окончательно лишится поставки газа из России, независимо от того, что страна получает доход в миллиарды долларов. С такой информацией выступил экс-министр энергетики Украины Юрий Бойко в ходе сегодняшнего заседания Согласительного совета Верховной Рады.

Юрий Бойко сказал, что власть Украины говорит в эфирах о победе газовой независимости, но почему-то, как только начался кризис, школьников поставили на карантин, так как учреждения нечем было топить.Депутат подчеркнул, что российский газ Украине приносит в казну около 2,5 миллиардов долларов. Голубое топливо обеспечивает 50 тысяч рабочих предприятий. Бойко сказал, что контракт на поставку газа в Европу через 1,5 года заканчивается. Если чиновники не успеют уладить газовый конфликт, то Украина окончательно перестанет поставлять газ в страны Евросоюза. Экс-министр в связи с этим предложил начать трехсторонние переговоры - Украина, Россия и Еврокомиссия.Напомним, что «Газпром» перестал совершать транзит в Украину. Предприятие ведет процесс «разрыва» старых контрактов в судебном порядке. Поводом стало решения Стокгольмского арбитража, который указал выплатить Украине 2,5 миллиардов долларов и после изменили условия документов так, что пункты контракта стали невыгодны РФ.Отметим, что после этого инцидента Украина потерпела энергодефицит. Позже украинский «Нафтозаз» создал акцию «Прикрути». Суть была в том, что нужно было снизить температуру в квартирах для того, чтобы сэкономить газ. Известно, что в акции принял участие даже нынешний президент Украины и призвал всех послужить его примеру. Украинским энергетикам даже пришлось перейти на мазут, так как собственного газа в хранилище государства оказалось недостаточно. В Евросоюзе стали переживать, что с помощью газотранспортной системы Украины, европейцы перестанут получать голубое топливо, но министр энергетики России успокоил Еврокомиссию. Представитель газовой поставки из РФ убедил, что газовый конфликт между Киевом и Москвой никак не повлияет на транзит.