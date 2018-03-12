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| | Савченко вызвана на допрос в СБУ по делу Рубана

Савченко вызвана на допрос в СБУ по делу Рубана

Сегодня, 17:29
Депутата украинского правительства Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по расследованию дела Владимира Рубана. Ему вменяют обвинение в ряде преступлений, среди которых террористические акты.

Савченко вызвана на допрос в СБУ по делу Рубана

 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что СБУ отправила Надежде Савченко вызов на допрос, который состоится 13 марта. Отметим, что в 04:00 утра депутат Савченко покинула страну, чтобы поучаствовать в международном заседании, в котором будут участвовать определенные политики.

Ранее сообщалось, что операция против Рубана велась 10 месяцев. 9 марта Владимир Рубан был взят под арест на два месяца. Предположительно, Рубан организовал покушения на руководителя страны Петра Порошенко, а также террористическом акте, который состоялся в киевском правительственном квартале. Помимо этих обвинений, Рубана подозревают в убийствах некоторых депутатов.
Анна Котова
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