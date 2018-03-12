Савченко вызвана на допрос в СБУ по делу Рубана

Депутата украинского правительства Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по расследованию дела Владимира Рубана. Ему вменяют обвинение в ряде преступлений, среди которых террористические акты.

Анна Котова

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что СБУ отправила Надежде Савченко вызов на допрос, который состоится 13 марта. Отметим, что в 04:00 утра депутат Савченко покинула страну, чтобы поучаствовать в международном заседании, в котором будут участвовать определенные политики.Ранее сообщалось, что операция против Рубана велась 10 месяцев. 9 марта Владимир Рубан был взят под арест на два месяца. Предположительно, Рубан организовал покушения на руководителя страны Петра Порошенко, а также террористическом акте, который состоялся в киевском правительственном квартале. Помимо этих обвинений, Рубана подозревают в убийствах некоторых депутатов.