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| | 45 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в Кремле и регионах

45 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в Кремле и регионах

Сегодня, 17:24
45 конкурсантов от «Лидеры России» получили высокопоставленные должностные назначения в Кремль, в федеральные министерства и государственные органы власти регионов. Первоначальной задачей конкурса было обеспечение работы социального лифта для нового поколения управленцев.

45 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в Кремле и регионах

 

45 управленцев, участвовавших в конкурсном отборе «Лидеры России», получили высокопоставленные должностные назначения в отделениях некоторых федеральных и региональных органов власти, а также в администрации президента Российской Федерации. Целью проведения конкурсного соревнования «Лидеров России» было обеспечение достаточной работы социальных лифтов для молодых специалистов с сфере управления. На первом этапе было принято 200 тысяч заявок на участие.

Участник из Ростова-на-Дону Антон Сериков получил предложение занять должность начальника в Департаменте организационного обеспечения во внутренней политической деятельности при Управлении Президента. Участник из Вологды Алексей Лысов также занял должность в Администрации при президенте России.
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