Захарова прокомментировала продление Евросоюзом санкций против России

Представитель МИДа РФ Мария Захарова растолковала заявление о продлении санкций против России.

Анна Котова

Информируется, что Евросоюз продлил ограничения против РФ еще на 6 месяцев. Данное заявление прокомментировала Мария Захарова заявив, что сначала над этим должны поработать специалисты, а выводы ведомство опубликует, чтобы общественность знала. Напоминаем, что утром 12 марта в интернете появилась информация, в котором говорилось о том, что ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции, введенные против 150 российский граждан и 38 организаций из России. Ограничения будут действовать до 15 сентября 2018 года.Ранее сообщалось о том, что заявление ЕС о продлении антироссийских санкций прокомментировали в Госдуме. Политик Антон Морозов сообщил, что такие ограничения не вредят стране, а наоборот помогают, так как страна развивает свою промышленность.