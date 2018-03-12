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| | Захарова прокомментировала продление Евросоюзом санкций против России

Захарова прокомментировала продление Евросоюзом санкций против России

Сегодня, 16:39
Представитель МИДа РФ Мария Захарова растолковала заявление о продлении санкций против России.

Захарова прокомментировала продление Евросоюзом санкций против России

 

Информируется, что Евросоюз продлил ограничения против РФ еще на 6 месяцев. Данное заявление прокомментировала Мария Захарова заявив, что сначала над этим должны поработать специалисты, а выводы ведомство опубликует, чтобы общественность знала. Напоминаем, что утром 12 марта в интернете появилась информация, в котором говорилось о том, что ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции, введенные против 150 российский граждан и 38 организаций из России. Ограничения будут действовать до 15 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что заявление ЕС о продлении антироссийских санкций прокомментировали в Госдуме. Политик Антон Морозов сообщил, что такие ограничения не вредят стране, а наоборот помогают, так как страна развивает свою промышленность.
Анна Котова
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