Песков не захотел раскрывать место голосования Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал место, где станет голосовать лидер державы Владимир Путин. Информацию о высказывании политика распространяют московские СМИ.

Домбровский Сергей

По словам Пескова, глава России традиционно голосует в Москве, но теоретически может делать это любом регионе государства. Проникнуть в мысли другого человека не представляется возможным, поэтому о месте голосования действующего главы РФ может рассказать исключительно Путин. Президент намерен посетить Крым, этого пресс-секретарь скрывать не стал.Песков прокомментировал высказывание Путина о том, что иногда его ближайшее окружение «несет пургу». По мнению политика, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Пресс-секретаря невозможно не критиковать, поскольку он находится в курсе всех событий. Выборы президента России состоятся 18 марта этого года. На высший пост претендуют восемь кандидатов.