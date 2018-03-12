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| | Песков не захотел раскрывать место голосования Путина

Песков не захотел раскрывать место голосования Путина

Сегодня, 16:15
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал место, где станет голосовать лидер державы Владимир Путин. Информацию о высказывании политика распространяют московские СМИ.

Песков не захотел раскрывать место голосования Путина

 

По словам Пескова, глава России традиционно голосует в Москве, но теоретически может делать это любом регионе государства. Проникнуть в мысли другого человека не представляется возможным, поэтому о месте голосования действующего главы РФ может рассказать исключительно Путин. Президент намерен посетить Крым, этого пресс-секретарь скрывать не стал.

Песков прокомментировал высказывание Путина о том, что иногда его ближайшее окружение «несет пургу». По мнению политика, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Пресс-секретаря невозможно не критиковать, поскольку он находится в курсе всех событий. Выборы президента России состоятся 18 марта этого года. На высший пост претендуют восемь кандидатов.
Домбровский Сергей
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