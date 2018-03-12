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| | «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ

«Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ

Сегодня, 14:19
В Германии никто не относится серьезно к президенту Украины Петру Порошенко, поскольку «он мог бы играть в театре», но и «за кулисами» ему уже подбирают смену - такое заявление сделал Андреас Маурер, глава программы «Народная дипломатия» и фракции партии «Левые» в Оснабрюке, ФГР.

«Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ

 

Немецкий политик Андреас Маурер оповестил, как в ФРГ воспринимают главу Украины Петра Порошенко. Он отметил, что в европейском сообществе уже не удивляются тому, что на Украине президента считают «клоуном», в Федеративной Республике Германии же отзываются о нем тактичнее, отмечая, что Порошенко мог бы стать хорошим артистом театра. Более того, по словам политика, час украинского главы уже минул, потому что никто больше не относится серьезно ни к одному его заявлению, а «за завесой» ему уже подбирают или даже отыскали замену.

Андреас Маурер акцентировал, что больше никто не будет рассчитывать на Петра Порошенко и не поставит на него ни цента.
Виктория Озерова
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