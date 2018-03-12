«Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ

Немецкий политик Андреас Маурер оповестил, как в ФРГ воспринимают главу Украины Петра Порошенко. Он отметил, что в европейском сообществе уже не удивляются тому, что на Украине президента считают «клоуном», в Федеративной Республике Германии же отзываются о нем тактичнее, отмечая, что Порошенко мог бы стать хорошим артистом театра. Более того, по словам политика, час украинского главы уже минул, потому что никто больше не относится серьезно ни к одному его заявлению, а «за завесой» ему уже подбирают или даже отыскали замену.
Андреас Маурер акцентировал, что больше никто не будет рассчитывать на Петра Порошенко и не поставит на него ни цента.