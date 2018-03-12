Трампа-младшего высмеяли в Сети из-за мема

Дональд Трамп-младший недавно привлек внимание многих пользователей соцсети Twitter. В своем микроблоге сын президента США обнародовал мем с отцом и «российским шпионом», за что его обвинили в неадекватности и обозвали «тупым».

Новая публикация в Twitter-аккаунте Дональда Трампа-младшего вызвала целую волну издевок со стороны пользователей. Сын американского лидера поверил в мем с отцом и «шпионом», и новостью в CNN, за что и поплатился. На фото Дональд Трамп запечатлен с Шоном Коннери. Кадры на фоне – с фильма о Джеймсе Бонде, где актер исполнил роль командира российской подлодки. Трамп-младший попросил подтвердить подлинность заглавия. Пользователи отреагировали на пост довольно резко. Многие высмеяли его за наивность довольно в резких выражениях, назвав Трампа-младшего «тупым» и «неадекватным».

Виктория Озерова

Некоторые пользователи поддержали Трампа-младшего, отметив, что CNN не раз была замечена в подделывании новостей.