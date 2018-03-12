ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | Медведев назначил новых заместителей министров

Медведев назначил новых заместителей министров

Сегодня, 12:44
В администрации президента России произошли кадровые изменения. Премьер-министром Дмитрием Медведевым назначены новые заместители министров в трех сферах - здравоохранение, энергетика и экономическое развитие.

Медведев назначил новых заместителей министров

 

Высокие должности заняли финалисты конкурса «Лидеры России», в котором приняли участие примерно 200 тыс. человек. Финальный этап состоялся в начале февраля.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром, замминистром здравоохранения России станет Олег Салагай. Финалист конкурса Павел Сорокин принят на должность замминистра в сфере энергетики. До этого Сорокин руководил "Российским энергетическим агентством" Минэнерго. Экономическим развитием страны будет заниматься Илья Торосов, бывший зампредседателя АО "Тройка-Д Банк".

Кроме того, двух финалистов, Антона Серикова и Алексея Лысова, также наградили почетными должностями. Сериков станет начальником департамента организационного обеспечения политики внутри страны, а Лысов - главным советником в управлении Антона Серикова.

Всего 45 финалистов конкурса заступят на службу в федеральных и региональных ведомствах. Новые кадры отправились на Дальний Восток, в Новгородскую область, Бурятию, Якутию и другие субъекты Федерации.
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