Киев на данный момент занимается рассмотрением идеи о том, чтобы жители Крыма и Донбасса просили у Украины прощения. Руслан Бальбек, депутат от «Единой России», уверен в том, что навязать комплекс вины людям, которым просить прощения не за что, у Киева никак не получится.

Николай Офицеров

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, временно исполнявший обязанности главы администрации президента весной 2014 года, на своей страничке написал, что подготовил законопроект «О прощении», который вводит для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявления о признании «собственной вины, раскаянии и извинении за совершенные преступления на территориях, занятых оккупантом».», - заявил Бальбек.Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о факте реинтеграции Донбасса. В документе Россия называется «страной агрессором», а территории, находящиеся не под контролем Киева, «оккупированными».