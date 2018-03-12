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| | Украина обяжет жителей Крыма и Донбасса просить прощения

Украина обяжет жителей Крыма и Донбасса просить прощения

Сегодня, 10:16
Киев на данный момент занимается рассмотрением идеи о том, чтобы жители Крыма и Донбасса просили у Украины прощения. Руслан Бальбек, депутат от «Единой России», уверен в том, что навязать комплекс вины людям, которым просить прощения не за что, у Киева никак не получится.

Украина обяжет жителей Крыма и Донбасса просить прощения

 

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, временно исполнявший обязанности главы администрации президента весной 2014 года, на своей страничке написал, что подготовил законопроект «О прощении», который вводит для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявления о признании «собственной вины, раскаянии и извинении за совершенные преступления на территориях, занятых оккупантом».

«Перед Украиной у крымчан нет чувства ответственности, потому навязывать населению комплекс «виноваты во всем сами» украинским политикам можно даже не стараться. Официальный Киев постоянно играет, то в злого, то в доброго полицейского. Началось все с блокад, после забрасывали диверсионные группы, а теперь все простят. Как бы не так!», - заявил Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о факте реинтеграции Донбасса. В документе Россия называется «страной агрессором», а территории, находящиеся не под контролем Киева, «оккупированными».
Николай Офицеров
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