Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь»

На ролике пользователи увидели гаубицу «Мста-С», сам снаряд «Краснополь», а также подготовку и сам выстрел. Отметим, что калибр снаряда равен 152 миллиметрам. Данное орудие попадает в цель с точностью 95%. Корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» создали специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения. Это оружие разрабатывалось для того, чтобы с высокой точностью поражать важные объекты врагов. Полет снаряда можно откорректировать по лазерной отметке с помощью аэродинамических рулей. На данное оружие можно также установить реактивный двигатель.
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