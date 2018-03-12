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| | Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь»

Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь»

Сегодня, 10:04
Появилась видеозапись испытаний артиллерийских снарядов «Краснополь». Запись была опубликована представителями Минобороны. Отметим, что учения проходили на Лужском полигоне. Тестировали снаряды военные Западного военного округа.

Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь»

 

На ролике пользователи увидели гаубицу «Мста-С», сам снаряд «Краснополь», а также подготовку и сам выстрел. Отметим, что калибр снаряда равен 152 миллиметрам. Данное орудие попадает в цель с точностью 95%. Корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» создали специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения. Это оружие разрабатывалось для того, чтобы с высокой точностью поражать важные объекты врагов. Полет снаряда можно откорректировать по лазерной отметке с помощью аэродинамических рулей. На данное оружие можно также установить реактивный двигатель.

 
В январе Минобороны РФ проинформировало, что в Сирии во время выполнения одной из операций снаряд «Краснополь» ликвидировал террористов, которые 31 декабря атаковали военную базу в Хмеймиме.

Анна Котова
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