Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь»

Появилась видеозапись испытаний артиллерийских снарядов «Краснополь». Запись была опубликована представителями Минобороны. Отметим, что учения проходили на Лужском полигоне. Тестировали снаряды военные Западного военного округа.

В январе Минобороны РФ проинформировало, что в Сирии во время выполнения одной из операций снаряд «Краснополь» ликвидировал террористов, которые 31 декабря атаковали военную базу в Хмеймиме.

Анна Котова

На ролике пользователи увидели гаубицу «Мста-С», сам снаряд «Краснополь», а также подготовку и сам выстрел. Отметим, что калибр снаряда равен 152 миллиметрам. Данное орудие попадает в цель с точностью 95%. Корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» создали специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения. Это оружие разрабатывалось для того, чтобы с высокой точностью поражать важные объекты врагов. Полет снаряда можно откорректировать по лазерной отметке с помощью аэродинамических рулей. На данное оружие можно также установить реактивный двигатель.