Минобороны заключило контракт на производство системы «Авангард»

«Система «Авангард» прошла ряд испытаний. Создавалась она не без труда, потому что температура на поверхности боевого блока достигала более чем двух тысяч градусов. Летит она действительно в плазме. Это вовсе не блеф, а реальные вещи. Скажу даже больше, мы имеем полноценный контракт на производство соответствующих систем», - заявил Борисов.
Военно-дипломатический источник добавил, что «Авангард» запущен в Российской Федерации в серийное производство. 4 марта эта информация подтверждена еще не была, однако спустя чуть более чем неделю это все же произошло.
Впервые о комплексе «Авангард» рассказал российский президент Владимир Путин 1 марта во время сделанного Федеральному Собранию заявления. Глава государства утверждает, что комплекс способен летать со скоростью в двадцать раз, превышающую скорость звука, при этом он идет к цели, как метеорит или огненный шар. Температура на его поверхности превышает 2000 градусов по Цельсию, а крылатым блоком можно более чем надежно управлять.