Минобороны заключило контракт на производство системы «Авангард»

Представители Минобороны России выступили с заявлением о заключении контракта по факту начала серийного производства ракетного комплекса «Авангард». Информацией соответствующего характера поделился заместитель главы ведомства Юрий Борисов в ходе недавней пресс-конференции.

Николай Офицеров

», - заявил Борисов.Военно-дипломатический источник добавил, что «Авангард» запущен в Российской Федерации в серийное производство. 4 марта эта информация подтверждена еще не была, однако спустя чуть более чем неделю это все же произошло.Впервые о комплексе «Авангард» рассказал российский президент Владимир Путин 1 марта во время сделанного Федеральному Собранию заявления. Глава государства утверждает, что комплекс способен летать со скоростью в двадцать раз, превышающую скорость звука, при этом он идет к цели, как метеорит или огненный шар. Температура на его поверхности превышает 2000 градусов по Цельсию, а крылатым блоком можно более чем надежно управлять.