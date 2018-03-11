Собянин: Право выбирать президента люди получили недавно и отказываться от него нелепо

Градоначальник Москвы Сергей Собянин опубликовал сообщение на своем сайте, в котором призвал жителей столицы РФ в обязательном порядке посетить выборы президента России. Волеизъявление народа состоится 18 марта этого года.

Домбровский Сергей

Сергей Собянин напомнил, как на протяжении истории люди боролись за право выбирать власть. Самодержцы привыкли к покорности и веками не терпели возражений от простых граждан. Люди получили право выбирать президента страны относительно недавно и отказываться от него просто нелепо. В России существуют оппозиционеры, которые при низкой явке завопят об обмане. Нельзя давать представителям радикальных партий повод для критики.По словам Собянина, выборы в РФ состоятся в любом случае, поскольку это предусмотрено законом. На должность главы державы претендуют восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Владимир Путин. Политологи называют именно его наиболее вероятным руководителем России в ближайшие годы, поскольку за этого лидера отдадут голоса большинство людей. Оппозиционеры не согласны с такой точкой зрения.