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| | Путин рассказал об обстреле своего спецборта в 2000 году в Чечне

Путин рассказал об обстреле своего спецборта в 2000 году в Чечне

Сегодня, 19:43
Вначале 2000-х вертолёт главы РФ обстреляли боевики и чуть не забрали жизнь у Владимира Путина. Президент рассказал лично о таком инциденте в фильме «Путин». Документальную картину снимал Андрей Кондрашов. Происшествие произошло в Чечне, где героически погибло 84 десантника из Псковска.

Путин рассказал об обстреле своего спецборта в 2000 году в Чечне

 

В фильме Кондрашова глава страны рассказал, что вертолет находился на высоте 776. Владимир Путин решил посетить Чечню после того, как псковским десантникам удалось уничтожить 500 боевиков, но, никто из них не выжил. После инцидента глава государства пообещал родителям погибших, что лично поедет на место гобели героев. Когда президентский вертолет достиг заданной точки его обстреляли.

Глава РФ рассказал, что изначально думал, что это салют, потому что это было на Новый год. Позже летчики заявили, что борт находится под обстрелом.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сопровождал в этот день президента. Сечин рассказал, что после происшествия Владимир Путин дал указ создать резервный вариант, чтобы можно было добраться из места назначения на машине. Когда группа возвращалась с места гибели десантников на автомобилях, на пути сработал фугас. Глава «Роснефти» подчеркнул, что никто не пострадал.

Отметим, что в фильме Андрея Кондрашова «Путин», глава государства рассказал, что когда наступил день открытия зимней Олимпиады 2014 в Сочи, у президента был сложный выбор. Владимиру Путину нужно было решить: сбивать самолет или нет. Из лайнера поступил сигнал, что на борту находятся террористы. К счастью, на борту не было никаких злоумышленников. Причиной сигнала стал пьяный дебош.
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