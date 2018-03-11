В Совфеде пригрозили Лондону ответными мерами на «Закон Скрипаля»

Член Совета Федерации и ветеран службы внешней разведки России Игорь Морозов заявил в прямом эфире одного из телеканалов, что Россия найдет достойный ответ Лондону, если британское правительство вдруг вздумает составлять санкционный список по принципу американского пула Магнитского.

Сергей Денисов

Бывший разведчик назвал абсурдными все обвинения в причастности российских спецслужб к смерти бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипля, который был задержан с поличным, дал признательные показания и уже не представлял никакого оперативного и стратегического интереса, как нелегал. Он был благополучно обменен по делу Чапмен на целых десять человек, которые попали под подозрение из-за предательства таких, как Скрипаль. Последний благополучно осел в Лондоне и занимался консалтинговым бизнесом.Он, как сбитый летчик, уже не представлял интереса ни для одной спецслужбы. Кому была выгодна смерть экс-полковника, кто его убил, убили ли его вообще? – Неизвестно. Следствие еще не закончено, зато подготовленная истерия уже начинает «бежать» накипью из кастрюли. Игорь Морозов сразу отметил политическую подоплеку этого дела и напомнил, что Британия в этом году увеличила поставки российского газа. И если англичане составят аналогичный американскому (список Магнитского) список санкционных лиц, то Российская Федерация найдет достойный и адекватный ответ на все притязания.Сенатор развел руками и сказал, что не понимает глубинной мотивации английских властей. Если американцев, которым потребовалось юридическое обоснование после отмены поправки Джексона-Веника, можно было понять, так как они искали юридическую замену ничтожному законодательному акту, то у британского правительства мотивация выглядит совершенно абсурдно.