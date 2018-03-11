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| | В Совфеде пригрозили Лондону ответными мерами на «Закон Скрипаля»

В Совфеде пригрозили Лондону ответными мерами на «Закон Скрипаля»

Сегодня, 19:10
Член Совета Федерации и ветеран службы внешней разведки России Игорь Морозов заявил в прямом эфире одного из телеканалов, что Россия найдет достойный ответ Лондону, если британское правительство вдруг вздумает составлять санкционный список по принципу американского пула Магнитского.

В Совфеде пригрозили Лондону ответными мерами на «Закон Скрипаля»

 

Бывший разведчик назвал абсурдными все обвинения в причастности российских спецслужб к смерти бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипля, который был задержан с поличным, дал признательные показания и уже не представлял никакого оперативного и стратегического интереса, как нелегал. Он был благополучно обменен по делу Чапмен на целых десять человек, которые попали под подозрение из-за предательства таких, как Скрипаль. Последний благополучно осел в Лондоне и занимался консалтинговым бизнесом.

Он, как сбитый летчик, уже не представлял интереса ни для одной спецслужбы. Кому была выгодна смерть экс-полковника, кто его убил, убили ли его вообще? – Неизвестно. Следствие еще не закончено, зато подготовленная истерия уже начинает «бежать» накипью из кастрюли. Игорь Морозов сразу отметил политическую подоплеку этого дела и напомнил, что Британия в этом году увеличила поставки российского газа. И если англичане составят аналогичный американскому (список Магнитского) список санкционных лиц, то Российская Федерация найдет достойный и адекватный ответ на все притязания.

Сенатор развел руками и сказал, что не понимает глубинной мотивации английских властей. Если американцев, которым потребовалось юридическое обоснование после отмены поправки Джексона-Веника, можно было понять, так как они искали юридическую замену ничтожному законодательному акту, то у британского правительства мотивация выглядит совершенно абсурдно.
Сергей Денисов
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