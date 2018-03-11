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| | Председателя «Яблока» отпустят из отдела после составления протокола

Председателя «Яблока» отпустят из отдела после составления протокола

Сегодня, 19:04
Сегодня днем задержали председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову. Женщину доставили в полицию. Правоохранительные органы заявили, что после составления протокола Эмилия Слабунова будет освобождена.

Председателя «Яблока» отпустят из отдела после составления протокола

 

Троих представителей партии «Яблоко» доставили в ОВД для того, чтобы cосставить протокол и уяснить, зачем депутаты прибыли на праздничную площадку. Членов партии обвиняют по статьи 20.2 КоАП России (нарушение действующего порядка проведения митингов). «После составления протоколов граждане будут отпущены», - сообщили правоохранительные органы.

В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что 11 марта этого года в районе Останкино помимо председателя «Яблоко» задержали Цукласова и Сулакадзе. Чиновники пытались использовать площадку для проведения праздников в целях пропаганды информации на политическую тематику.

Напомним, что сегодня Эмилия Слабунова была задержана в Останкинском сквере, где выступала против работы колеса обозрения в районе ВДНХ. Отметим, что остальные члены партии высказали свое мнение по данному инциденту. Депутаты «Яблока» считают, что полиции не понравилось, что председатель начала говорить о выборах. Служители порядка посчитали такой ход незаконной агитацией.
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