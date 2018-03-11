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| | Дедушка Путина работал поваром у Ленина и Сталина

Дедушка Путина работал поваром у Ленина и Сталина

Сегодня, 18:35
Глава России Владимир Путин заявил, что его дедушка на одной из подмосковных дач в Горках работал поваром у Ленина, а затем у Сталина. Для действующего президента РФ остается загадкой, почему его не репрессировали.

Дедушка Путина работал поваром у Ленина и Сталина

 

По мнению Путина, его дедушку не отослали в Сибирь, так как он являлся надежным человеком, а такие люди всегда нужны. Отец лидера России охранял вагоностроительное предприятие, а затем стал мастером на заводе. Дед Путина участвовал в Первой мировой войне. Он служил на русско-австрийском фронте.

Путин с детства мечтал стать разведчиком. Начинавшись книжек, мальчишка считал службу в органах безопасности романтичной. Для Путина главное – это служить Родине. Отечество является самым важным для президента. Разведка нравилась лидеру РФ, поскольку от качества выполненных заданий зависели судьбы множества людей и допускать ошибку не представлялось возможным.
Домбровский Сергей
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