Глава России Владимир Путин заявил, что его дедушка на одной из подмосковных дач в Горках работал поваром у Ленина, а затем у Сталина. Для действующего президента РФ остается загадкой, почему его не репрессировали.

Домбровский Сергей

По мнению Путина, его дедушку не отослали в Сибирь, так как он являлся надежным человеком, а такие люди всегда нужны. Отец лидера России охранял вагоностроительное предприятие, а затем стал мастером на заводе. Дед Путина участвовал в Первой мировой войне. Он служил на русско-австрийском фронте.Путин с детства мечтал стать разведчиком. Начинавшись книжек, мальчишка считал службу в органах безопасности романтичной. Для Путина главное – это служить Родине. Отечество является самым важным для президента. Разведка нравилась лидеру РФ, поскольку от качества выполненных заданий зависели судьбы множества людей и допускать ошибку не представлялось возможным.