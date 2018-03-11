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| | Марин Ле Пен снова возглавила французских ультраправых

Марин Ле Пен снова возглавила французских ультраправых

Сегодня, 18:28
Марин Ле Пен снова выбрали лидером французской партии «Национальный фронт», известной своими ультраправыми ориентирами. Стоит отметить, что интриги в данном случае не было – Ле Пен была заявлена, как единственный кандидат, и ее поддержали все члены партии.

Марин Ле Пен снова возглавила французских ультраправых

 

«Национальный фронт» создал еще отец Ле Пен в 1972 году. Марин уже в третий раз становится во главе организации. С момента своего создания эта партия не пользовалась большой популярностью в народе из-за приписываемых ей радикально-националистических взглядов. Большая часть французов с республиканскими предпочтениями не симпатизировали членам «Национального фронта», однако в 2011 году, после прихода на руководящий пост Марин, имидж этой политической силы стал меняться. Ле Пен инициировала перезагрузку партии, чтобы сделать ее более респектабельной. В этом она преуспела. В то же время с отцом отношения у нее испортились и теперь бывшие единомышленники практически не общаются. Более того, дочь исключила Жана Ле Пена из рядов Нацфронта.

Теперь Марин собирается изменить не только политику, но и название унаследованной ею партии. Переименование должно обеспечить ее соратникам возможность расширения и создания коалиции с другими политическими силами. Такая идея пришла экс-кандидату в президенты Франции после неудачных дебатов с нынешним главой государства – Эммануэлем Макроном.
Дарья Светозарова
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