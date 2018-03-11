Китайский парламентарий высказался по поводу поправки в конституцию КНР

Поправка, позволяющая председателю Китайской Народной Республики пребывать на своем посту долее двух пятилеток, была принята высшим законодательным органом поднебесной в воскресенье. Решение было принято практически единогласно. Из 2964 парламентариев «за» высказались 2598, воспротивились поправке всего два члена ВСНП.
Комментируя данное решение законодательного органа, Шэнь Чуньяо заявил, что политического хаоса и борьбу за власть при перемене правительства эта поправка не вызовет. До внесения изменений в Основной закон срок пребывания на посту председателя Республики не мог превышать срок полномочий ВСНП и длиться более двух сроков подряд. Глава рабочей комиссии добавил, что за 90 лет своего существования Компартия Китая пережила много сложностей и преодолела ряд препятствий. За это время удалось выработать систему упорядоченной смены республиканских властителей и регионального руководства.