Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре
| | Китайский парламентарий высказался по поводу поправки в конституцию КНР

Китайский парламентарий высказался по поводу поправки в конституцию КНР

Сегодня, 17:41
На Всекитайском собрании народных представителей были внесены изменения в конституцию страны. В частности, лимит пребывания у власти одного лидера отменен и срок полномочий может быть неограниченным. Руководитель рабочей комиссии по вопросам законодательства Шэнь Чуньяо поделился своим мнением на этот счет.

Китайский парламентарий высказался по поводу поправки в конституцию КНР

 

Поправка, позволяющая председателю Китайской Народной Республики пребывать на своем посту долее двух пятилеток, была принята высшим законодательным органом поднебесной в воскресенье. Решение было принято практически единогласно. Из 2964 парламентариев «за» высказались 2598, воспротивились поправке всего два члена ВСНП.

Комментируя данное решение законодательного органа, Шэнь Чуньяо заявил, что политического хаоса и борьбу за власть при перемене правительства эта поправка не вызовет. До внесения изменений в Основной закон срок пребывания на посту председателя Республики не мог превышать срок полномочий ВСНП и длиться более двух сроков подряд. Глава рабочей комиссии добавил, что за 90 лет своего существования Компартия Китая пережила много сложностей и преодолела ряд препятствий. За это время удалось выработать систему упорядоченной смены республиканских властителей и регионального руководства.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Бундестаге предложили снизить срок пребывания на посту канцлера
В Бундестаге предложили снизить срок пребывания на посту канцлера

Власти Германии предлагают ограничить срок пребывания в должности рейхсканцлера двумя периодами. Об этом пишет местная пресса.

Тимошенко: поправки в Конституцию внесутся в течение двух недель
Тимошенко: поправки в Конституцию внесутся в течение двух недель

Виктор Тимошенко, депутат из «Суверенной европейской Украины», заявил, что изменения в Конституции Украины будут еще дорабатываться в течение двух или трех

Порошенко пообещал децентрализовать власть уже к сентябрю 2014 года
Порошенко пообещал децентрализовать власть уже к сентябрю 2014 года

Действующий президент Украины, Пётр Порошенко заявил о том, что в конституцию страны будут введены некоторые изменения, которые обеспечат «широкую

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости