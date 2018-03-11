Китайский парламентарий высказался по поводу поправки в конституцию КНР

На Всекитайском собрании народных представителей были внесены изменения в конституцию страны. В частности, лимит пребывания у власти одного лидера отменен и срок полномочий может быть неограниченным. Руководитель рабочей комиссии по вопросам законодательства Шэнь Чуньяо поделился своим мнением на этот счет.

Дарья Светозарова

Поправка, позволяющая председателю Китайской Народной Республики пребывать на своем посту долее двух пятилеток, была принята высшим законодательным органом поднебесной в воскресенье. Решение было принято практически единогласно. Из 2964 парламентариев «за» высказались 2598, воспротивились поправке всего два члена ВСНП.Комментируя данное решение законодательного органа, Шэнь Чуньяо заявил, что политического хаоса и борьбу за власть при перемене правительства эта поправка не вызовет. До внесения изменений в Основной закон срок пребывания на посту председателя Республики не мог превышать срок полномочий ВСНП и длиться более двух сроков подряд. Глава рабочей комиссии добавил, что за 90 лет своего существования Компартия Китая пережила много сложностей и преодолела ряд препятствий. За это время удалось выработать систему упорядоченной смены республиканских властителей и регионального руководства.