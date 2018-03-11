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| | Экс-канцлер Германии не собирается менять свое отношение к Путину

Экс-канцлер Германии не собирается менять свое отношение к Путину

Сегодня, 17:38
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью журналистам сообщил о том, что он не видит смысла менять свое отношение к главе России Владимиру Путину, поскольку это сугубо личное дело и к политике не имеет непосредственного отношения.

Экс-канцлер Германии не собирается менять свое отношение к Путину

 

Это заявление сделано на фоне критики РФ со стороны ФРГ. Ранее Шредер и Путин хорошо ладили между собой. Политики нашли общий язык и их отношения превратились из официальных в приятельские. Берлин называет Москву нарушителем международных договоренностей. Россию считают агрессором после присоединения Крыма и военных действий в Донбассе. Путина обвиняют во всех смертных грехах, но Шредер не собирается идти на поводу у западных политиков и прессы, а имеет такое же мнение об этом человеке, как и прежде.

Экс-канцлер Германии скептически относится к критике. Он привык к противоречивым высказываниям журналистов и знает им цену. В ФРГ Шредер не один раз слышал критику в свой адрес, но менять отношения к Путину не станет.
Домбровский Сергей
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