Экс-канцлер Германии не собирается менять свое отношение к Путину

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью журналистам сообщил о том, что он не видит смысла менять свое отношение к главе России Владимиру Путину, поскольку это сугубо личное дело и к политике не имеет непосредственного отношения.

Домбровский Сергей

Это заявление сделано на фоне критики РФ со стороны ФРГ. Ранее Шредер и Путин хорошо ладили между собой. Политики нашли общий язык и их отношения превратились из официальных в приятельские. Берлин называет Москву нарушителем международных договоренностей. Россию считают агрессором после присоединения Крыма и военных действий в Донбассе. Путина обвиняют во всех смертных грехах, но Шредер не собирается идти на поводу у западных политиков и прессы, а имеет такое же мнение об этом человеке, как и прежде.Экс-канцлер Германии скептически относится к критике. Он привык к противоречивым высказываниям журналистов и знает им цену. В ФРГ Шредер не один раз слышал критику в свой адрес, но менять отношения к Путину не станет.