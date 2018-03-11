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| | Лондон готов отреагировать в случае причастности иного государства к делу Скрипаля

Лондон готов отреагировать в случае причастности иного государства к делу Скрипаля

Сегодня, 17:18
Британское правительство примет меры, если будет доказана причастность третьего государства к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сегодня заявил министр финансов Англии Филипп Хаммод.
 
 

Лондон готов отреагировать в случае причастности иного государства к делу Скрипаля

 

Британцы после отравления экс-полковника ГРУ Литвиненко в 2006 году очень болезненно реагируют на подобные действия спецслужб третьих государств на своей территории. Глава МИДа Борис Джонс очень эмоционально выразился в адрес Российской Федерации относительно причастности ее спецслужб к отравлению полковника Скрипаля и его дочери. Он эмоционально обронил, что Лондон подобный инцидент не спустит на тормозах.

Еще ранее в прессе упоминалось о том, что уже составлен список из 48 российских граждан, подлежащих санкциям и высылке за пределы Великобритании, за отмывание денег, подозрение в шпионаже, незаконной торговле оружием и наркотиками. Эти 48 человек – «политически прокаженные» для британцев – попали в список, составленный по принципу списка Магнитского.
Сергей Денисов
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