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| | Путин рассказал, чего он не простит никогда

Путин рассказал, чего он не простит никогда

Сегодня, 16:34
Глава России Владимир Путин в одном из интервью заявил, что никогда не простит предательство, а товарищей выбирает из тех, кто не способен на подлость. Президент РФ руководствуется данным принципом всю жизнь и не жалеет об этом.

Путин рассказал, чего он не простит никогда

 

Еще Путин не советует с ним спорить, когда журналист спросил почему, лидер державы заявил, что шутит. Президент РФ считает предательство смертным грехом, когда человек, которому доверяешь, совершает гнусный поступок, это хуже войны, поскольку в одночасье рушится весь мир, существовавший до этого. Путин назвал себя оптимистом в фильме «Миропрядок-2018» с участием телевизионного ведущего Владимира Соловьева.

Глава РФ верит в могущество и возрождение былой славы России и намерен приложить максимальные усилия для восстановления этого статуса. Путин рассказал, как в 2000 году пригласил в баню экс-канцлера Германии Герхерда Шредера. Когда политики парились, произошел пожар, дым повалил в помещение. Путин предложил своему новому товарищу покинуть баню, но канцлер не сделал этого, пока не допил пиво. Для истинного германца этот пенный напиток имеет высшую ценность. Путина удивила подобная философия.
Домбровский Сергей
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