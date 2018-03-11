Путин рассказал, чего он не простит никогда

Глава России Владимир Путин в одном из интервью заявил, что никогда не простит предательство, а товарищей выбирает из тех, кто не способен на подлость. Президент РФ руководствуется данным принципом всю жизнь и не жалеет об этом.

Домбровский Сергей

Еще Путин не советует с ним спорить, когда журналист спросил почему, лидер державы заявил, что шутит. Президент РФ считает предательство смертным грехом, когда человек, которому доверяешь, совершает гнусный поступок, это хуже войны, поскольку в одночасье рушится весь мир, существовавший до этого. Путин назвал себя оптимистом в фильме «Миропрядок-2018» с участием телевизионного ведущего Владимира Соловьева.Глава РФ верит в могущество и возрождение былой славы России и намерен приложить максимальные усилия для восстановления этого статуса. Путин рассказал, как в 2000 году пригласил в баню экс-канцлера Германии Герхерда Шредера. Когда политики парились, произошел пожар, дым повалил в помещение. Путин предложил своему новому товарищу покинуть баню, но канцлер не сделал этого, пока не допил пиво. Для истинного германца этот пенный напиток имеет высшую ценность. Путина удивила подобная философия.