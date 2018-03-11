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| | «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа

«Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа

Сегодня, 15:16
Телеведущая американского канала NBC Мегин Келли сделала неожиданное заявление об отношениях российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам теледивы, российский лидер владеет компрометирующей Трампа информацией.

«Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа

 

Мегин Келли брала интервью у президента РФ. В ходе беседы журналистка поинтересовалась у визави, почему о нем так уважительно отзывается хозяин Белого дома. В то же время особой симпатии к американскому лидеру со стороны Путина она не заметила, из чего сделала вывод, что «у Путина что-то есть на Трампа». Она допустила, что это может быть связано с вмешательством России в ход выборов президента США в 2016 году.

В свою очередь в интервью от 10 марта Владимир Владимирович заявил, что не заметил какого-то особого отношения со стороны Трампа. По мнению российского президента, его американский коллега - опытный бизнесмен, для которого важно иметь хорошие отношения со всеми настоящими и потенциальными партнерами. «Думаю, что это чисто прагматический подход», - резюмировал свой ответ Путин.
Дарья Светозарова
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