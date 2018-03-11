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| | Ярошу вместо захвата Воронежа и Кубани предложили сесть в тюрьму в Воркуте

Ярошу вместо захвата Воронежа и Кубани предложили сесть в тюрьму в Воркуте

Сегодня, 14:57
Руководитель комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников советовал украинскому националисту Дмитрию Ярошу поехать в Воркуту. В этом северном городе для радикала приготовлена тюрьма.

Ярошу вместо захвата Воронежа и Кубани предложили сесть в тюрьму в Воркуте

 

Ранее Ярош заявлял о намерении захватить Кубань и Воронеж после того, как Киев освободит от «криминалитета» Крым и Донбасс. По словам украинского националиста, в России его ждет молодежь, критикующая национальную политику и жаждущая внедрения европейских ценностей. Сначала Ярош собирается присоединить к Украине Донбасс и Крым, а потом намерен организовать атаку на Кубань и Воронеж.

Леонид Калашников видит Яроша сидящим за решеткой в Воркуте. По мнению представителя Госдумы, подобные личности обязаны отвечать за содеянное по всей строгости закона. Калашников заявил, что жители Крыма самостоятельно проголосовали за вхождение в состав России на референдуме, поэтому говорить о «криминалитете» на полуострове не имеет права никто.
Домбровский Сергей
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