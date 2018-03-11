Британия составит свой «список Магнитского»

В связи с происшествием в сквере Солсбери, чиновники Великобритании наготове внедрить новые санкции, составив свой «список Магнитского». Ограничения будут касаться российских властей, которые могут быть замешаны в коррупции и нарушении прав человека.

Дарья Дмитриева

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вместе с министром внутренних дел Эмбер Радд ранее заключили договор о невыдачи виз и приостановление действия активов россиян-коррупционеров среди властей.Идея составления так называемого «закона Магнитского» появилась после случившегося инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью. Власти Британии уверены, что в этом замешана РФ. Но доказательства этому пока не обнаружены.Если же причастие Москвы будет доказано, Великобритания готова «дать ответ». Так сообщил Борис Джонсон.