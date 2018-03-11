Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | Британия составит свой «список Магнитского»

Британия составит свой «список Магнитского»

Сегодня, 14:02
В связи с происшествием в сквере Солсбери, чиновники Великобритании наготове внедрить новые санкции, составив свой «список Магнитского». Ограничения будут касаться российских властей, которые могут быть замешаны в коррупции и нарушении прав человека.

Британия составит свой «список Магнитского»

 

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вместе с министром внутренних дел Эмбер Радд ранее заключили договор о невыдачи виз и приостановление действия активов россиян-коррупционеров среди властей.

Идея составления так называемого «закона Магнитского» появилась после случившегося инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью. Власти Британии уверены, что в этом замешана РФ. Но доказательства этому пока не обнаружены.

Если же причастие Москвы будет доказано, Великобритания готова «дать ответ». Так сообщил Борис Джонсон.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
В результате отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля пострадал 21 человек
В результате отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля пострадал 21 человек

Исполняющий обязанности шефа полиции графства Уилтшир Кит Притчард озвучил прессе точное число людей, которые пострадали в ходе инцидента с отправлением

Парламент Великобритании принял «Акт Магнитского»
Парламент Великобритании принял «Акт Магнитского»

Британский парламент во вторник принял свою версию «Закона Магнитского», в виде правки в текущее законодательство. Об этом сообщили на официальном сайте

В
В "Список Магнитского" правительство США добавило еще 12 россиян

Минфин США отметил о расширении "Списка Магнитского", в который были внесены имена и фамилии еще двенадцати граждан РФ. Как заявили представители американских

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости