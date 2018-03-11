Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно

Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно

Сегодня, 14:06
Глава государства в Китае сможет править бессрочно благодаря новым поправкам в Конституции страны. Депутаты Всекитайского собрания отменили указанные ранее в Конституции ограничительные сроки, согласно которым председатель КНР мог находиться на посту только два срока по пять лет.

Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно

 

Действующий глава КНР Си Цзиньпин теперь имеет право в 2023 году снова переизбраться на третий пятилетний срок. Данные усовершенствования поддержали 2958 человек. Ограничения на период правления были включены в Конституцию в 1982 году.

По словам Чжан Есуйя, пресс-секретаря сессии, поправки сделаны в связи с реформами в стране и соответствуют уставу Коммунистической партии КНР.

Си Цзиньпин будет переизбираться в 2023 году на следующий срок. В 2012 году Си Цзиньпин был выбран генсекретарем ЦК Компартии Китая, а в 2013 году - главой КНР. По словам Цзиньпина, его желание остаться во главе Китая связано с неуверенностью в своем преемнике.
Новости по теме
Компартия Китая предлагает отменить ограничение числа сроков для главы КНР
Компартия Китая предлагает отменить ограничение числа сроков для главы КНР

25 февраля Центральный комитет Коммунистической партии Китая предложил внести правки в китайскую Конституцию. ЦК хочет убрать ограничение на срок пребывания на

Си Цзиньпин посетит Россию в 2017 году
Си Цзиньпин посетит Россию в 2017 году

В текущем году глава КНР Си Цзиньпин собирается посетить Россию с официальным визитом. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Китае Андрей Денисов.

Глава Китая поздравил Путина и всех россиян с наступающим Новым годом
Глава Китая поздравил Путина и всех россиян с наступающим Новым годом

Председатель Китая Си Цзиньпин официально поздравил главу России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Такую информацию распространила пресс-служба

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости