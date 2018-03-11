Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно

Глава государства в Китае сможет править бессрочно благодаря новым поправкам в Конституции страны. Депутаты Всекитайского собрания отменили указанные ранее в Конституции ограничительные сроки, согласно которым председатель КНР мог находиться на посту только два срока по пять лет.

Действующий глава КНР Си Цзиньпин теперь имеет право в 2023 году снова переизбраться на третий пятилетний срок. Данные усовершенствования поддержали 2958 человек. Ограничения на период правления были включены в Конституцию в 1982 году.По словам Чжан Есуйя, пресс-секретаря сессии, поправки сделаны в связи с реформами в стране и соответствуют уставу Коммунистической партии КНР.Си Цзиньпин будет переизбираться в 2023 году на следующий срок. В 2012 году Си Цзиньпин был выбран генсекретарем ЦК Компартии Китая, а в 2013 году - главой КНР. По словам Цзиньпина, его желание остаться во главе Китая связано с неуверенностью в своем преемнике.