Правительство ФРГ устало от бесконечных закулисных жалоб посла Украины в Германии Андрея Мельника, который постоянно сетовал на «незаконное» посещение немецкими парламентскими делегациями оккупированного полуострова Крым.

МИД Федеративной Республики Германия вызвал украинского дипломата, где в устной беседе послу сказали о том, что он, наверное, забывается, в какой стране работает. Андрея Мельника попросили заняться своими прямыми обязанностями, а не указывать немецким политикам, что им делать за пределами своей страны. Также ему непосредственно попеняли, что все его закулисные хлопоты по поводу оценки действий парламентариев отдельных немецких земель, есть прямая попытка вмешательства во внутреннюю политику суверенного государства.

В коллективном интервью депутатов от партии «Альтернатива для Германии», которое они дали корреспонденту влиятельной немецкой газеты, рассказали впечатления о Киеве. Депутаты, многие из которых накануне побывали в Украине, были поражены разрывом в уровне жизни населения полуострова и собственно украинцев.

Сергей Денисов

Парламентарии отметили, что в Крыму масштабными темпами восстанавливается, запущенная при украинских властях, дорожная инфраструктура, ресторанный и гостиничный бизнес. Многие депутаты от правых партий полагают, что для Германии сейчас важно выработать стратегию на долгосрочное экономическое, политической и культурное сотрудничество с Россией.