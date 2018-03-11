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| | Украинский националист Ярош собирается захватить Кубань и Воронеж

Украинский националист Ярош собирается захватить Кубань и Воронеж

Сегодня, 11:48
Украинский националист Дмитрий Ярош во время интервью местным СМИ заявил о намерении захватить Кубань и Воронеж после того, как Киев освободит Донбасс и Крым от «криминальных элементов».

Украинский националист Ярош собирается захватить Кубань и Воронеж

 

По мнению общественно-политического деятеля, Украина обладает достаточным потенциалом, чтобы соперничать с Россией. Первоочередной задачей Киева является отвоевывание Донбасса и Крыма, дабы площадь страны увеличилась до размеров 2014 года. После предварительного этапа Ярош намеревается осуществить атаку на Кубань и Воронеж. По мнению украинского националиста, там молодые люди поддержат его, так как в России многие граждане жестко критикуют нынешнее руководство государства.

Ярош намекает, что когда Украина присоединит к себе Донбасс и Крым, это будет уже другая держава, способная сражаться с Россией, не опасаясь военной мощи Москвы. Ранее блогер Мартин Брест на своей странице в Facebook писал о намерении Киева осуществить «зачистку» в Донецкой и Луганской областях.
Домбровский Сергей
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