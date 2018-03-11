Собчак заявила, что война на Донбассе выгодна правительству Украины

Ксения Собчак опубликовала обращение к гражданам Украины и России, а также жителям Крыма. В нём она постаралась разъяснить ситуацию, возникшую между ней и украинским правительством, обвинив Павла Климкина в «политической шизофрении».

…украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с её законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?

Елизавета Трюфель

Собчак в очередной раз акцентировала внимание на том, что она выступает за суверенитет государства Украина. Именно поэтому она попросила официальное разрешение для въезда на территорию полуострова Крым через сухопутную границу, находящуюся в Украине. Собчак также отметила, что не собиралась разворачивать на полуострове агитационную кампанию. В то же время она не уточнила, зачем ей тогда туда ехать.»,- написала Собчак в обращении. В связи с отказом украинской стороны Собак предложила избирателям задуматься, кому на самом деле выгодны военные действия на территории Украины: