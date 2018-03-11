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| | Собчак заявила, что война на Донбассе выгодна правительству Украины

Собчак заявила, что война на Донбассе выгодна правительству Украины

Сегодня, 11:34
Ксения Собчак опубликовала обращение к гражданам Украины и России, а также жителям Крыма. В нём она постаралась разъяснить ситуацию, возникшую между ней и украинским правительством, обвинив Павла Климкина в «политической шизофрении».

Собчак заявила, что война на Донбассе выгодна правительству Украины

 

Собчак в очередной раз акцентировала внимание на том, что она выступает за суверенитет государства Украина. Именно поэтому она попросила официальное разрешение для въезда на территорию полуострова Крым через сухопутную границу, находящуюся в Украине. Собчак также отметила, что не собиралась разворачивать на полуострове агитационную кампанию. В то же время она не уточнила, зачем ей тогда туда ехать.

«Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм»,- написала Собчак в обращении. В связи с отказом украинской стороны Собак предложила избирателям задуматься, кому на самом деле выгодны военные действия на территории Украины:
…украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с её законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?
Елизавета Трюфель
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