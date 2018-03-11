Собчак заявила, что война на Донбассе выгодна правительству Украины

Собчак в очередной раз акцентировала внимание на том, что она выступает за суверенитет государства Украина. Именно поэтому она попросила официальное разрешение для въезда на территорию полуострова Крым через сухопутную границу, находящуюся в Украине. Собчак также отметила, что не собиралась разворачивать на полуострове агитационную кампанию. В то же время она не уточнила, зачем ей тогда туда ехать.
«Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм»,- написала Собчак в обращении. В связи с отказом украинской стороны Собак предложила избирателям задуматься, кому на самом деле выгодны военные действия на территории Украины: