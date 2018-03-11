Петра Порошенко высмеяли после обещаний запустить 4G

Президент Украины Петр Порошенко погорячился. Он заявил, что в 2018 году во всех областных центрах страны мобильные операторы запустят высокоскоростную связь 4G. Украинский лидер продублировал свои слова на страничке в Facebook.

Сергей Денисов

Реакция комментаторов была предсказуемой. Все соревновались в иронии. На Украине только в 2015 году появилась 3G-сеть, которая не обеспечивает стопроцентное покрытие территории страны. В глухих провинциях до сих пор отсутствует всякая мобильная связь. Посетители странички Порошенко справедливо полагают, что страна скатилась в «глубокий палеолит» коммуникаций по сравнению даже с самыми бедными европейскими странами. Многие говорят о том, что 4G-сеть – это дело далекого будущего. У страны нет инвестора такого масштаба, который бы согласился вложить столько средств в олигархическую экономику, где индекс коррупции запредельный.Комментаторы заявляют, что скорее везде уже появится 7G и только после этого в стране будет четвертое поколение мобильной коммуникации.