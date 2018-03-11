Кремль опубликовал полное интервью Путина для телеканала NBC

На официальном портале Кремля опубликовали полное интервью Владимира Путина, которое президент давал для телеканала NBC.

Глава государства в очередной раз подчеркнул о том, что Россия не имеет никакого участия в исходе президентских выборов 2016 в США. Также речь шла о российских вооружениях и о «вмешательстве» в Сирии.

Путин давал интервью 9 марта. Президент не стал оглашать бизнесмена и миллиардера Пригожина своим близким приятелем. Глава державы заявил, что американская политика угнетает Россию. Также Путин опроверг, что у него есть какие-либо финансовые связи с мастером виолончели Сергеем Радужным и поведал о принадлежности средств на панамских офшорах. Владимир Владимирович подчеркнул, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков порой «несет пургу». Глава государства высказал мнение об оппозиционере Алексее Навальном. Путин заявил, что он и его копии только умеют критиковать. Алексей Навальный не имеет никакой «программы развития страны» и такие оппозиционеры приносят только разрушительные последствия.