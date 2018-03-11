Кремль опубликовал полное интервью Путина для телеканала NBC

Путин давал интервью 9 марта. Президент не стал оглашать бизнесмена и миллиардера Пригожина своим близким приятелем. Глава державы заявил, что американская политика угнетает Россию. Также Путин опроверг, что у него есть какие-либо финансовые связи с мастером виолончели Сергеем Радужным и поведал о принадлежности средств на панамских офшорах. Владимир Владимирович подчеркнул, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков порой «несет пургу». Глава государства высказал мнение об оппозиционере Алексее Навальном. Путин заявил, что он и его копии только умеют критиковать. Алексей Навальный не имеет никакой «программы развития страны» и такие оппозиционеры приносят только разрушительные последствия.
Кремль опубликовал полное интервью Путина для телеканала NBCСегодня, 08:37
В интервью для ТРК "Ниппон" и издания "Иомури" президент РФ Владимир Путин заявил, что Китай является главным партнером России. Глава государства подчеркнул,
В фильме «Президент», анонсированном сегодня на телевизионном канале «Россия», секретарь Путина, Дмитрий Песков, указывает на тот немаловажный факт, что глава
В некоторых СМИ Западной Европы появилась информация о том, что президент России Владимир Владимирович Путин тяжело болен. Это вызвало недоумение в Кремле. В