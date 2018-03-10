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| | Британия просит союзников не ездить в Россию на ЧМ-2018

Британия просит союзников не ездить в Россию на ЧМ-2018

Вчера, 21:28
Английские СМИ сообщают о том, что британские власти отправили своим союзникам рекомендации отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года из-за убийства экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Британия просит союзников не ездить в Россию на ЧМ-2018

 

К бойкотированию спортивного первенства призывают только политиков, но существует вероятность отказа от участия в соревнованиях сборной Англии. Эту идею может поддержать Польша, Австралия и Япония. Если Англия откажется выступать на чемпионате мира, то она лишится такой возможности и в 2022 году, согласно действующим правилам. Сейчас в Великобритании активно расследуют дело Скрипаля. Этого человека и его дочь нашли на лавочке в Солсбери в бессознательном состоянии. По версии полиции, агента отравили.

Ранее Скрипаля обвиняли в шпионаже в пользу Лондона. Еще до возбуждения уголовного дела западные политики увидели причастность Москвы к этому убийству. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал британским властям обращаться за официальными сведениями к представителям России, а не полагаться на честность СМИ. Все обвинения глава внешнего ведомства РФ называет провокацией, направленной на нагнетание обстановки.
Домбровский Сергей
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