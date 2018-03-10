Украинский блогер рассказал о планах Порошенко на счет «зачистки» Донбасса

Украинский медийный автор, известный как Мартин Брест, раскрыл намерения Порошенко. Президент Украины намерен осуществить операцию по «зачистке» Донбасса после того, как миротворцы полностью перекроют границу.

Татьяна Преображенская

О своих планах президент Украины сообщил во время закрытой встречи с блогерами. Мартин Брест поведал о том, что после ввода миротворцев, которые должны перекрыть границу с Россией на всей протяженности, войска ВСУ зачистят Донбасс по принципу «без оружия - живи, с оружием – смерть». Медийный автор отметил, что бойцы, сражающиеся на стороне ЛНР и ДНР, амнистии на Украине не получат.Правительство Украины добивается введения на территорию Донбасса миссии ООН, которая должна размещаться по всему пространству Донбасса до границы с Россией. Стоит отметить, что Владимир Путин ранее высказал мнение о поддержке отправки миротворцев, но лишь для того, чтобы обеспечить безопасность работников ОБСЕ