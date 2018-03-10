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| | Украинский блогер рассказал о планах Порошенко на счет «зачистки» Донбасса

Украинский блогер рассказал о планах Порошенко на счет «зачистки» Донбасса

Вчера, 21:24
Украинский медийный автор, известный как Мартин Брест, раскрыл намерения Порошенко. Президент Украины намерен осуществить операцию по «зачистке» Донбасса после того, как миротворцы полностью перекроют границу.

Украинский блогер рассказал о планах Порошенко на счет «зачистки» Донбасса

 

О своих планах президент Украины сообщил во время закрытой встречи с блогерами. Мартин Брест поведал о том, что после ввода миротворцев, которые должны перекрыть границу с Россией на всей протяженности, войска ВСУ зачистят Донбасс по принципу «без оружия - живи, с оружием – смерть». Медийный автор отметил, что бойцы, сражающиеся на стороне ЛНР и ДНР, амнистии на Украине не получат.

Правительство Украины добивается введения на территорию Донбасса миссии ООН, которая должна размещаться по всему пространству Донбасса до границы с Россией. Стоит отметить, что Владимир Путин ранее высказал мнение о поддержке отправки миротворцев, но лишь для того, чтобы обеспечить безопасность работников ОБСЕ
Татьяна Преображенская
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