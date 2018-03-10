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| | Си Цзиньпинь усиливает свои позиции в преддверии грядущих реформ

Си Цзиньпинь усиливает свои позиции в преддверии грядущих реформ

Сегодня, 18:55
Председатель КНР Си Цзиньпинь упрочняет свои авторитарные позиции в руководстве Китайской Народной Республикой. Об этом говорят на своих страницах зарубежные обозреватели и политологи.

Си Цзиньпинь усиливает свои позиции в преддверии грядущих реформ

 

Это проявляется в перестановке властных акцентов с партийно-политического крыла, где собралась вся элита 80-90-х годов прошлого века, в сторону надпартийной гражданской власти. Ранее должность Председателя КНР носила больше декоративный и представительский характер. Всем было ясно, кто стоит у руля КПК (генеральный секретарь), тот и главный. Ситуация поменялась четыре года назад, когда стали предприниматься робкие попытки изменить Конституцию КНР. Те статьи, которые позволяют Председателю страны занимать свой пост не два пятилетних срока, а бесконечное количество времени. Аппарат правительства был усилен дополнительными контрольными функциями, позволяющими отслеживать финансовую жизнь самого закрытого органа в Китае ЦК КПК. Плюс к этому в Министерстве безопасности Китая был создан специальный комитет по контролю оперативной стратегии и тактики службы.

В довершении всего, Си Цзиньпинь объявил о новых назначениях главы Министерства экономики и внешнеэкономических связей, которые займут китайские экономисты – сторонники ускорения либеральных реформ. Объявлено о новых мерах по борьбе с коррупцией и принятия в ближайшее время законодательных актов облегчающих иностранным инвесторам извлечение прибыли и транзакции национальных валют не только в свободных экономических зонах, но и по всей стране.
Сергей Денисов
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