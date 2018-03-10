Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Эрдоган назвал вполне вероятными новые военные операции в Сирии

Эрдоган назвал вполне вероятными новые военные операции в Сирии

Сегодня, 18:53
В Анкаре считают вполне вероятными новые военные операции в Сирии. Такое заявление сделал глава Турции Реджеп Эрдоган. Анкара намерена уничтожить терроризм в САР.

Эрдоган назвал вполне вероятными новые военные операции в Сирии

 

По словам Эрдогана, Турция не собирается захватывать часть Сирии, а желает противостоять членам бандформирований вне зависимости от их географического месторасположения. Анкара отрицательно относится к позиции НАТО относительно ситуации в Сирии. Эрдоган напоминает представителям Североатлантического альянса о том, что турецкие солдаты по просьбе НАТО отправились в Афганистан, Сомали и на Балканский полуостров. Когда Турции нужна поддержка в САР, она не получает ее от военного блока. Эрдоган не понимает, в чем состоят преимущества стран, входящих в Альянс, если помощь оказывается только избранным.

По словам президента Турции, центр Африна в Сирии окружен, и турецкие солдаты могут проникнуть туда в любой момент. Политолог Исса Мухамедович Исса сомневается в вероятности военных операций на территории САР. По мнению специалиста, сейчас ведется психологическая атака, дабы запугать общественность.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Эрдоган: Террористы в Сирии и Ираке используют оружие НАТО
Эрдоган: Террористы в Сирии и Ираке используют оружие НАТО

У террористов в Сирии и Ираке есть оружие НАТО. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пленарной сессии Парламентской

Эрдоган пояснил, когда турецкие военные уйдут из Сирии
Эрдоган пояснил, когда турецкие военные уйдут из Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган, являющийся президентом Турции, объяснил, что лишь после окончательной ликвидации вооруженных курдских формирований в Африне возможен

Эрдоган предложил США и России вывести войска из Сирии
Эрдоган предложил США и России вывести войска из Сирии

России и США нужно вывести свои армии из Сирии. Такое предложение сделал лидер Турции Реджеп Эрдоган.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости