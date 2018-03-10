Эрдоган назвал вполне вероятными новые военные операции в Сирии

В Анкаре считают вполне вероятными новые военные операции в Сирии. Такое заявление сделал глава Турции Реджеп Эрдоган. Анкара намерена уничтожить терроризм в САР.

Домбровский Сергей

По словам Эрдогана, Турция не собирается захватывать часть Сирии, а желает противостоять членам бандформирований вне зависимости от их географического месторасположения. Анкара отрицательно относится к позиции НАТО относительно ситуации в Сирии. Эрдоган напоминает представителям Североатлантического альянса о том, что турецкие солдаты по просьбе НАТО отправились в Афганистан, Сомали и на Балканский полуостров. Когда Турции нужна поддержка в САР, она не получает ее от военного блока. Эрдоган не понимает, в чем состоят преимущества стран, входящих в Альянс, если помощь оказывается только избранным.По словам президента Турции, центр Африна в Сирии окружен, и турецкие солдаты могут проникнуть туда в любой момент. Политолог Исса Мухамедович Исса сомневается в вероятности военных операций на территории САР. По мнению специалиста, сейчас ведется психологическая атака, дабы запугать общественность.