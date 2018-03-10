Выборы руководителя Каталонии отложили из-за кандидата, сидящего в тюрьме

В Каталонии выборы главы отложили на неопределенный срок. Дело в том, что один из кандидатов Жорди Санчес находится в заключении. Такое решение принял региональный суд.

Анна Котова

Жорди Санчеса обвиняют в том, что он подбил жителей на референдум о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Испанский верховный суд отказал в выходе Санчеса из камеры, чтобы участвовать в парламентской сессии. В данный момент сторонники кандидата подали прошение об обжаловании данного решения в ЕСПЧ.Карлес Пучдемон отказался управлять парламентом Каталонии в пользу Санчеса, тем самым поддержав его кандидатуру. Политик заявил, что именно Санчес будет поддерживать все ценности партии «Вместе за Каталонию». Также Пучдемон добавил, что политика правомерно и без оснований заключили в тюрьму. Карлес Пучдемон собирается собрать всех членов парламента региона, чтобы совместно организовать Совет Республики, которому будет предоставлено право борьбы за независимость.