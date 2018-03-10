Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Выборы руководителя Каталонии отложили из-за кандидата, сидящего в тюрьме

Выборы руководителя Каталонии отложили из-за кандидата, сидящего в тюрьме

Сегодня, 18:43
В Каталонии выборы главы отложили на неопределенный срок. Дело в том, что один из кандидатов Жорди Санчес находится в заключении. Такое решение принял региональный суд.

Выборы руководителя Каталонии отложили из-за кандидата, сидящего в тюрьме

 

Жорди Санчеса обвиняют в том, что он подбил жителей на референдум о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Испанский верховный суд отказал в выходе Санчеса из камеры, чтобы участвовать в парламентской сессии. В данный момент сторонники кандидата подали прошение об обжаловании данного решения в ЕСПЧ.

Карлес Пучдемон отказался управлять парламентом Каталонии в пользу Санчеса, тем самым поддержав его кандидатуру. Политик заявил, что именно Санчес будет поддерживать все ценности партии «Вместе за Каталонию». Также Пучдемон добавил, что политика правомерно и без оснований заключили в тюрьму. Карлес Пучдемон собирается собрать всех членов парламента региона, чтобы совместно организовать Совет Республики, которому будет предоставлено право борьбы за независимость.
Анна Котова
Новости по теме
Пучдемон подталкивает сторонников независимости Каталонии к объединению
Пучдемон подталкивает сторонников независимости Каталонии к объединению

Бывший руководитель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон подталкивает сторонников независимости государства к объединению. Это выражается в его призыве

Карлес Пучдемон заявил о намерении Каталонии мирного сопротивления решениям Испании
Карлес Пучдемон заявил о намерении Каталонии мирного сопротивления решениям Испании

Президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил о намерении мирного урегулирования вопросов с Испанией. Этой информацией поделилось одно из крупнейших

Испания собирается провести досрочные выборы в Каталонии
Испания собирается провести досрочные выборы в Каталонии

Испанские власти приняли решение провести досрочные выборы в Каталонии в январе следующего года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости