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| | Пускать ли Собчак в Крым решат украинские пограничники

Пускать ли Собчак в Крым решат украинские пограничники

Сегодня, 18:22
Заместитель руководителя пограничного ведомства Украины Олег Слободян проинформировал, что впускать ли кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в Крым решат работники украинской пограничной службы.

Пускать ли Собчак в Крым решат украинские пограничники

 

Олег Слободян добавил, что разрешение о пропуске политика Ксении Собчак на полуостров Крым пограничник будет давать тогда, когда политик сама будет находиться на рубеже.

Напоминаем, что 6 марта знаменитая теледива и по совместительству претендент на кресло президента России Ксения Собчак подала прошение в посольство Украины в Москве, в котором попросила позволить ей проезжать в Крым, пересекая украинскую границу. От такого заявления глава МИД Украины Павел Климкин пришел в замешательство.

До этого информировалось, что полуостров Крым в марте 2014 года вошел в состав РФ после референдума. На этом голосовании 95% жителей полуострова отдали свой голос за выход из состава Украины. Отметим, что референдум – это ответная реакция жителей на государственный переворот в Киеве.
Анна Котова
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