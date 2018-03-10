С правительственных серверов Германии украли документы по Brexit

Помимо переговоров Лондона и Брюсселя, там так же был разговор Евросоюза с Минском и Киевом. Одно из немецких изданий проинформировало, что хакерам удалось украсть шесть документов. Однако, когда злоумышленники хотели скачать файлы по Украине, взлом успешно был остановлен.
В конце прошлого месяца стало известно, что компьютерные злоумышленники атаковали правительственные сети Германии. Больше всех пострадал МИД и Министерство обороны. Отметим, что вредоносная программа была внедрена в сеть еще в декабре 2017 года, однако специалисты не могут с уверенностью сказать, сколько времени вирус вредил. Местная пресса в атаках обвинила Россию.