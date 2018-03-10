Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | С правительственных серверов Германии украли документы по Brexit

С правительственных серверов Германии украли документы по Brexit

Сегодня, 18:04
С правительственных серверов Германии компьютерные воры украли секретные документы по Brexit и Украине. Стало известно, что среди украденных бумаг оказались переговоры Брюсселя и Лондона по поводу выхода Великобритании из ЕС.

С правительственных серверов Германии украли документы по Brexit

 

Помимо переговоров Лондона и Брюсселя, там так же был разговор Евросоюза с Минском и Киевом. Одно из немецких изданий проинформировало, что хакерам удалось украсть шесть документов. Однако, когда злоумышленники хотели скачать файлы по Украине, взлом успешно был остановлен.

В конце прошлого месяца стало известно, что компьютерные злоумышленники атаковали правительственные сети Германии. Больше всех пострадал МИД и Министерство обороны. Отметим, что вредоносная программа была внедрена в сеть еще в декабре 2017 года, однако специалисты не могут с уверенностью сказать, сколько времени вирус вредил. Местная пресса в атаках обвинила Россию.
Анна Котова
Новости по теме
ЕС может применить
ЕС может применить "норвежскую систему" для Brexit

Руководители Евросоюза рассматривают наиболее безболезненный вариант выхода Великобритании из состава блока. Как сообщает западная пресса, основывается этот

Представителем Лондона в ЕС назначен Тим Барроу
Представителем Лондона в ЕС назначен Тим Барроу

Новым послом Великобритании в ЕС назначен Тим Барроу. Об этом стало известно от BBC.

Мэр Лондона намерен убедить министров в необходимости выхода из Евросоюза
Мэр Лондона намерен убедить министров в необходимости выхода из Евросоюза

Борис Джонсон планирует пообщаться с министрами по поводу необходимости выхода из Евросоюза. Помимо этого представитель правительства отметил, что действия

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости