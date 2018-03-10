С правительственных серверов Германии украли документы по Brexit

С правительственных серверов Германии компьютерные воры украли секретные документы по Brexit и Украине. Стало известно, что среди украденных бумаг оказались переговоры Брюсселя и Лондона по поводу выхода Великобритании из ЕС.

Анна Котова

Помимо переговоров Лондона и Брюсселя, там так же был разговор Евросоюза с Минском и Киевом. Одно из немецких изданий проинформировало, что хакерам удалось украсть шесть документов. Однако, когда злоумышленники хотели скачать файлы по Украине, взлом успешно был остановлен.В конце прошлого месяца стало известно, что компьютерные злоумышленники атаковали правительственные сети Германии. Больше всех пострадал МИД и Министерство обороны. Отметим, что вредоносная программа была внедрена в сеть еще в декабре 2017 года, однако специалисты не могут с уверенностью сказать, сколько времени вирус вредил. Местная пресса в атаках обвинила Россию.