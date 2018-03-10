Порошенко отблагодарил НАТО за признание Украины «страной-аспирантом»

Украинский президент Петр Порошенко выразил вою признательность Североатлантическому альянсу, чьё руководство предоставило Украине статус «страны-аспиранта». Свою благодарность Порошенко выразил посредством публикации в соцсети Facebook.

Александр Вест

В официальном Facebook-аккаунте Порошенко появилась публикация, в которой он заявил о том, что логичное и долгожданное решение руководства НАТО, закрепившее за Украиной статус «страны-аспиранта», глубоко приветствуется в украинском государстве. Также украинский лидер отметил, что данное решение отражает нынешнее состояние отношений между Украиной и Североатлантическим альянсом.Петр Порошенко выразил свою признательность за поддержку Украины, проявленную организацией, подчеркнув, что членство украинского государства в НАТО является неизменным приоритетом в обеспечении национальной безопасности страны. Отметим, что Алексей Пушков, являющийся главой комитета Совета Федерации, заявил о том, что данное решение НАТО выгодно в большинстве своём для Запада.