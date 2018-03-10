Около 700 человек собрались на акции КПРФ в Москве

В центре Москвы 10 марта состоялась акция КПРФ. Митинг проходил на Площади Революции. Отметим, что организация данного собрания была согласована с властями. Предположительно в митинге участвовали 700 человек.

Анна Котова

В Московском главке МВД проинформировали, что во время акции ни один участник не совершил никакого нарушения. Соблюдать порядок были вызваны сотрудники полиции, а также работники Росгвардии.До этого информировалось, что 3 марта больше 520 тысяч человек участвовали во всероссийском собрании «Россия в моем сердце». Это мероприятие было организовано в честь празднования 75-летия победы в Сталинградской битве. На этом митинге жители страны выражали поддержку спортсменам, которых не допустили к Олимпийским играм. Россияне говорили, что запрет на участие российских спортсменов – это попытка пошатнуть уверенность в стране и в людях.