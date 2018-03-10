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| | Губернатор Флориды разрешил учителям школ носить оружие

Губернатор Флориды разрешил учителям школ носить оружие

Сегодня, 15:57
В штате Флорида губернатором подписан закон, который разрешает педагогам и сотрудникам школы носить оружие. Законопроект одобрен 67 депутатами.

Губернатор Флориды разрешил учителям школ носить оружие

 

Данный закон принят после кровавого инцидента в школе Паркленда в этом году. Отчисленный за нарушение дисциплины Николас Круз убил из винтовки 17 учеников.

Согласно новому закону, работники школ могут носить оружие в рамках программы «Опекун». Кроме того, законом предусмотрено увеличение возраста для покупки оружия - с 18 до 21 года. Вводится период ожидания в течении трех дней. Это позволит помешать тем покупателям, которые находятся в порыве гнева. В учебных заведениях увеличится число охраны. Для учителей и персонала школ будут проводиться специальные тренинги, их начнут обучать стрельбе из пистолета.

Известно, что Национальная ассоциация стрелков подала в суд на власть Флориды за введение возрастных ограничений при покупке огнестрела.
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