Губернатор Флориды разрешил учителям школ носить оружие

В штате Флорида губернатором подписан закон, который разрешает педагогам и сотрудникам школы носить оружие. Законопроект одобрен 67 депутатами.

Данный закон принят после кровавого инцидента в школе Паркленда в этом году. Отчисленный за нарушение дисциплины Николас Круз убил из винтовки 17 учеников.Согласно новому закону, работники школ могут носить оружие в рамках программы «Опекун». Кроме того, законом предусмотрено увеличение возраста для покупки оружия - с 18 до 21 года. Вводится период ожидания в течении трех дней. Это позволит помешать тем покупателям, которые находятся в порыве гнева. В учебных заведениях увеличится число охраны. Для учителей и персонала школ будут проводиться специальные тренинги, их начнут обучать стрельбе из пистолета.Известно, что Национальная ассоциация стрелков подала в суд на власть Флориды за введение возрастных ограничений при покупке огнестрела.