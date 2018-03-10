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| | В Раде пригрозили выселением из Крыма всем россиянам

В Раде пригрозили выселением из Крыма всем россиянам

Сегодня, 15:52
В Верховной Раде Украины прозвучало предложение выселить из Крыма всех россиян. Такую инициативу озвучил лидер запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров.

В Раде пригрозили выселением из Крыма всем россиянам

 

Он заявил, что те граждане РФ, которые планируют или уже переехали в Крым на ПМЖ, обязаны будут покинуть полуостров. Чубаров подчеркнул, что это единственный вариант развития событий. Прежде замглавы комитета Госдумы по вопросам национальностей, депутат от РК Руслан Бальбек рассказал, что активисты этой организации продолжают вести в Крыму подрывную деятельность. При этом все действия «адептов» меджлиса* согласованы с официальным Киевом.

Парламентарий добавил, что у многих членов организации при обыске обнаруживали оружие и агитматериалы, содержащие призывы расшатать ситуацию в регионе. Лидеров меджлиса В РФ считают инициаторами энергетической блокады полуострова.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Дарья Светозарова
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