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| | Трамп: Отказ от введения пошлин для Австралии возможен

Трамп: Отказ от введения пошлин для Австралии возможен

Сегодня, 15:33
Глава США Дональд Трамп поведал, что сейчас ведутся переговоры по поводу введения пошлин на импорт стали и алюминия из Австралии. Предположительно, размер пошлин может составить: сталь 25% и алюминий 10%.

Трамп: Отказ от введения пошлин для Австралии возможен

 

Такое заявление президент США опубликовал на своей странице в Twitter. В своем сообщении Трамп написал, что недавно провел переговоры с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. В ходе обсуждения представитель Австралии склонялся к принятию лояльных, справедливых и взаимовыгодных военных и торговых решений в отношениях между странами. Также Дональд Трамп подчеркнул, что переговоры по данному вопросу проводятся в кротчайшие сроки для того, чтобы не пришлось вводить пошлины.

Напоминаем, что 8 марта президент США Дональд Трамп подписал бумаги по введению пошлин. Данное мероприятие вызвало волну негодования во многих странах. В ЕС сообщают, что ответное введение пошлин на ввозимый в страны товар из США будут налагаться пошлины. В основном это коснется импорта одежды, косметики, мотоциклов и судов, цена которых больше 1 млрд евро.
Анна Котова
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