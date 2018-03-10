Оппозиция в Японии требует отставки правительства Синдзо Абэ

В Японии оппозиционные партии сообща выдвинули требование относительно отставки правительства, возглавляемого Синдзо Абэ, который в данный момент занимает пост премьер-министра страны.

Александр Вест

Данное требование было выдвинуто японскими оппозиционерами из-за возникшего скандала, приведшего к уходу Нобухисы Сагавы, который ранее являлся главой японского налогового управления. В числе оппозиционных партий, выдвинувших данное требование, числятся и представители Коммунистической партии Японии (КПЯ). Напомним, скандал возник из-за обвинений в фальсификации ряда документов, выдвинутых главному налоговому управлению Японии, а также японскому министерству финансов.Фальсифицированные документы относились к продаже земель, принадлежащих Японии, которые организация под названием «Моритомо гакуэн» приобрела по цене в семь раз меньшую рыночной. Акира Коикэ, являющийся генеральным секретарём КПЯ, заявил о том, что правительство обязано принять немедленную отставку, если ситуация с фальсификацией документов подтвердится.